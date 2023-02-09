ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 17100 قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 01:27 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 17100 قتيل، اليوم الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.

وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14014 شخصا قضوا في تركيا و3162 في سوريا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين، يوم الإثنين الماضي، وبلغت شدته 7,8 درجات، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 17176 قتيلا.

ويواصل عمال الإنقاذ في البلدين، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.