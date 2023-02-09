جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة العسكرية - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية هاجمت الإقليم 39 مرة الليلة الماضية.. مضيفة "أنه خلال اليوم الماضى قُتل ثلاثة مدنيين فى قصف روسى لخيرسون، وتعرض أربعة من السكان المحليين لإصابات مختلفة الخطورة، وكان من بين المصابين فتى يبلغ من العمر 15 عامًا". وأوضحت أن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) وقذائف الهاون فى قصفها الأخير على الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: مقتل ثلاثة مدنيين فى قصف روسى بـ خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.