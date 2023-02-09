جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبى، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهديد الحقيقى مصدره طاغية يمتلك احتياطات ضخمة، مشيرا إلى أن مصير أوروبا لم يكن يعول على السياسة كما هو الآن.
وتابع بالقول، إننا نعول على أوروبا فى مستقبل أطفالنا وأحفادنا، مضيفا أننا عندما ندافع عن أنفسنا فإننا ندافع عن أوروبا، مطالبا بالمزيد من المساعدات لدعم مواطنى أوكرانيا فى مواجهة روسيا.
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادر باريس صباح اليوم، متجه إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد اجتماعه مساء أمس مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: التهديد الحقيقى مصدره طاغية يمتلك احتياطات ضخمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.