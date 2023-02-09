زيلينسكى: التهديد الحقيقى مصدره طاغية يمتلك احتياطات ضخمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبى، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهديد الحقيقى مصدره طاغية يمتلك احتياطات ضخمة، مشيرا إلى أن مصير أوروبا لم يكن يعول على السياسة كما هو الآن.

وتابع بالقول، إننا نعول على أوروبا فى مستقبل أطفالنا وأحفادنا، مضيفا أننا عندما ندافع عن أنفسنا فإننا ندافع عن أوروبا، مطالبا بالمزيد من المساعدات لدعم مواطنى أوكرانيا فى مواجهة روسيا.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادر باريس صباح اليوم، متجه إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد اجتماعه مساء أمس مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه.