الصحة العالمية: الطرق المدمرة فى سوريا تعيق وصول المساعدات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم منظمة الصحة العالمية كريستين لاندمير، إن المنكوبين فى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين، بحاجة إلى المساعدات خاصة مياه الشرب، مشيرا إلى أن الطرق المدمرة فى سوريا تعيق وصول المساعدات للمنكوبين.





وأضاف المتحدث، بأنه تم تقديم فرقا للطوارئ لمساعدة الضحايا، كذلك هناك فرق إغاثية من 13 دولة تقدم الدعم للمنكوبين فى سوريا، لافتا إلى أن نسب العثور على ناجين من الزلزال تقل مع مرور الوقت. وتابع المتحدث فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتضررين بسوريا يعانون نقصا شديدا فى التغذية والتدفئة، مشيرا إلى أن أكثر المشكلات التى تواجهنا الوصول إليهم. كما أكد أن هناك تفشى لمرض الكوليرا فى جنوب شرق سوريا، فضلا عن وجود أكثر من 15 مليون سورى يعيشون على المساعدات الإنسانية، بحسب القناة الإخبارية.

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