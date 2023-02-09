العالم اليوم - الدولي المغربي أمرابط.. أولوية برشلونة في الصيف القادم

انتم الان تتابعون خبر الدولي المغربي أمرابط.. أولوية برشلونة في الصيف القادم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 01:20 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي سفيان أمرابط سيكون ضمن 3 أولويات لبرشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن إدارة "البارصا" وضعت ثلاثة لاعبين ضمن أولوياتها الصيف المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من البلجيكي يانيك كاراسكو وأمرابط، إلى جانب البرازيلي فيتور روكي.

وأشارت إلى أن الفريق الكتالوني يرغب بشكل جدي في انتداب المغربي البالغ من العمر 26 عاما لتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة مستعد ومنفتح على جميع الاقتراحات المالية لفيورنتينا الإيطالي، ولا يمانع في التعاقد مع أمرابط بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان "البارصا" فشل في ضم سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما رفض فريقه فيورنتينا عرضا بقيمة أربعة ملايين يورو لاستعارته، مع خيار الشراء مقابل 37 مليون يورو.