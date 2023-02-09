زيلينسكى يصل بروكسل للمشاركة فى القمة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادرا باريس صباح اليوم متجهين إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى المقرر عقدها اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماعهما مساء أمس فى قصر الإليزيه.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكى قمة الدول الـ27 فى بروكسل بصفته ضيف شرف، وأن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "فى أقرب وقت ممكن" كما فعل أمس الأربعاء فى لندن وباريس.