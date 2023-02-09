جدة - نرمين السيد - وكان الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادرا باريس صباح اليوم متجهين إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى المقرر عقدها اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماعهما مساء أمس فى قصر الإليزيه.
ومن المقرر أن يحضر زيلينسكى قمة الدول الـ27 فى بروكسل بصفته ضيف شرف، وأن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "فى أقرب وقت ممكن" كما فعل أمس الأربعاء فى لندن وباريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يصل بروكسل للمشاركة فى القمة الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.