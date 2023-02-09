زلزال جديد يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنها سترسل شحنات من الإمدادات الطبية على طائرات مخصصة لذلك، إضافة إلى من الخبراء التابعين لها، إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب كل منهما فجر الإثنين الماضى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا قد يصل لـ 23 مليون شخص".

ومن جانبه، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلق خاص بشأن مناطق تركية وسورية لا تتوفر معلومات عنها بعد الزلزال المدمر.