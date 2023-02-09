جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنها سترسل شحنات من الإمدادات الطبية على طائرات مخصصة لذلك، إضافة إلى من الخبراء التابعين لها، إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب كل منهما فجر الإثنين الماضى.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا قد يصل لـ 23 مليون شخص".
ومن جانبه، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلق خاص بشأن مناطق تركية وسورية لا تتوفر معلومات عنها بعد الزلزال المدمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال جديد يضرب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.