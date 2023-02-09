العالم اليوم - أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر بدعم من نتائج الشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 12:22 مساءً - لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، الخميس، بدعم من بيانات أرباح شركات من بينها "سيمنس" الألمانية و"أسترازينيكا" البريطانية، مما ساهم في تهدئة المخاوف التي أثارها مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعدما أكدوا على الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش ليواصل تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وكان مؤشر الشركات الصناعية الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات بدعم من ارتفاع سهم شركة "سيمنس" الألمانية بنسبة 6.3 بالمئة، وذلك بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع وتعزيز توقعاتها لمبيعات العام بأكمله.

كما صعد مؤشر شركات الرعاية الصحية بعد ارتفاع سهم شركة "أسترازينيكا" بنحو اثنين بالمئة، إثر تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأخير فضلا عن زيادة سهم "باير" بنسبة 3.5 بالمئة بعد تغيير رئيسها التنفيذي.

ومن بين أكبر الخاسرين سهم مجموعة "كريدي سويس" الذي هبط بنسبة 5.3 بالمئة بعد الإعلان عن تكبد أسوأ خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتحذير من خسارة أخرى "كبيرة" هذا العام.

كما نزل سهم "فولفو" للسيارات بنسبة 2.5 بالمئة إذ تتوقع الشركة السويدية أن يكون 2023 عاما آخر مليئا بالتحديات بعد الإعلان عن تراجع أرباحها الفصلية.