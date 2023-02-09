بايدن: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن ترشحى لفترة رئاسية ثانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى: "لم أتخذ القرار بعد، أعتقد أن هذه نيتى، لكنى لم أتخذ قرارًا نهائيًا".
وكان الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، والذى أعلن نيته الترشح فى الانتخابات المُقبلة، قد سخر من خطاب الرئيس الحالى، جو بايدن، بعد إلقاء الأخير كلمة أمام الكونجرس.
وكتب "ترامب" على موقع "Truth Social"، "يبدو أن بايدن غاضب جدًا، وهو يصرخ فى الميكروفون، على الرغم من أنه يحاول التظاهر بأنه مُعتدل، ربما يتعين على أحدكم أن يربت على كتفيه ويقول له اهدأ".
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