ماكرون وزيلينسكى يتوجهان لـ بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - غادر الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، باريس فى طريقهما إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى المقرر عقدها اليوم الخميس ، وذلك بعد اجتماعهما مساء أمس فى قصر الإليزيه.





وتوجه الرئيسان سويا فى نفس الطائرة من قاعدة "فليزى-فيلاكوبلاى" الجوية فى ختام زيارة زيلينكسى الأولى لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. ومن المقرر أن يحضر زيلينسكى قمة الدول الـ27 فى بروكسل بصفته ضيف شرف، وأن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "فى أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء فى لندن وباريس. وكان الرئيس الفرنسى قد استقبل مساء أمس نظيره الأوكرانى عقب وصوله من لندن حيث عقدا مباحثات بحضور المستشار الألمانى أولاف شولتز خلال عشاء عمل فى الإليزيه، مؤكدين فى إعلان مشترك مجددا دعم فرنسا وأوروبا الثابت لأوكرانيا. يذكر أن زيلينيسكى وصل إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، وألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده. وتأتى هذه الجولة الأوروبية القصيرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير 2022.

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