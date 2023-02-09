رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر للإغاثة من زلزال تركيا

وقال المكتب فى بيان إن تساى ولاى، من المتوقع أن يترشحا فى انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل، "ويأملان فى القيام بدورهما لمساعدة تركيا فى إعادة بناء وطنها فى أقرب وقت ممكن".
وأقرت الحكومة التركية أمس الأربعاء، بوجود مشاكل فى الاستجابة الأولية للزلزال، بينما ارتفع عدد الضحايا المعلن فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألفًا.
وفى العام الماضى، تبرعت تساى ولاى أيضًا براتب شهر واحد لدعم جهود الإغاثة الإنسانية فى أوكرانيا التى مزقتها الحرب. ويبلغ راتب تساى نحو 400 ألف دولار تايوانى (13300 دولار أمريكى) فى الشهر.
وأعلنت تايوان، التى تعانى من الزلازل بشكل متكرر، تخصيص مليونى دولار للإغاثة من الكوارث وأرسلت فريقى إنقاذ إلى تركيا للمساعدة فى جهود البحث عن ناجين.
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