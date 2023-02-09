روسيا تبرم اتفاقية غاز جديدة مع الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تنص على توريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين وهى بحاجة الآن إلى المصادقة.

وفى سبتمبر الماضى، اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية وشركة "سى إن بى سى" الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

وفى مطلع فبراير 2022، وقعت "غازبروم" عقدا طويل الأجل مع شركة "سى إن بى سى" الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد "قوة سيبيريا-2" (مشروع مخطط لإطلاقه) عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعى إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعى من الحقول فى الشرق الأقصى الروسى إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين فى 2 ديسمبر 2019.