العالم اليوم - عشرات الآلاف.. توقعات بحصيلة ضحايا مفزعة لزلزال تركيا وسوريا

انتم الان تتابعون خبر عشرات الآلاف.. توقعات بحصيلة ضحايا مفزعة لزلزال تركيا وسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 11:26 صباحاً - رغم أن أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وامتد إلى سوريا، مرتفعة بالفعل ومثيرة للذعر مع وصولها إل أكثر من 16 ألف قتيل، فإن مؤسسة لتقدير مخاطر الكوارث أكدت أن الأرقام قد تصل إلى أكثر من 80 ألف، ليصبح الزلزال واحدا من أكثر الزلازل المميتة في العالم.

وتوقعت مؤسسة "risklayer" الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، أن حصيلة القتلى في البلدين ستتراوح بين 16 ألفا و560 و83 ألفا و470 قتيلا.

وأشارت المؤسسة إلى أن توزيع أعداد الضحايا بين البلدين سيكون كالتالي: 34 ألفا و500 ضحية في تركيا، و10 آلاف و800 في سوريا، وذلك في حصيلة تشمل الهزة الأرضية العنيفة والهزات الارتدادية التي تبعتها، والتي بلغ عددها حتى اليوم الرابع من الزلزال حوالي 1117 هزة.

وفي حال تسببت زلازل تركيا وسوريا (الزلزال العنيف والهزات الارتدادية) في مقتل 34 ألف شخص، فإنها ستكون ضمن أعلى 15 زلزالا مميتا في العالم، منذ عام 1900، وفق "risklayer".