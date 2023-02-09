اليابان تدرس تخفيف قيود كورونا المفروضة على الوافدين من الصين

وقال مصدر حكومى يابانى، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، "إنه بدلاً من طلب اختبار من جميع الزوار الوافدين من الصين، تخطط الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاعتماد نهج انتقائى لاختبار الوافدين".
ورجح المصدر أن تستمر الحكومة اليابانية فى مطالبة السياح الوافدين من الصين بإظهار نتيجة اختبار كورونا سلبى فى غضون 72 ساعة من المغادرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستسمح لشركات الطيران بزيادة عدد الرحلات المباشرة من الصين وإليها.
وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع فى الصين، بعد أن بدأت بكين ديسمبر الماضى فى تخفيف جذرى لسياستها الصارمة التى تضمنت عمليات الإغلاق والحجر الصحى.
ومن جانبها، شددت اليابان إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الصين فى أواخر ديسمبر.
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