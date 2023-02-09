روسيا تحبط هجوما إرهابيا جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، أن عناصر جهاز الأمن الفيدرالى تمكنت من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابى بإقليم ستافروبول جنوبى روسيا.





وذكرت اللجنة- فى بيان، اليوم الخميس- أن جهاز الأمن الفيدرالى فى إقليم ستافروبول تلقى أمس، معلومات عن وجود مسلحين فى منطقة بتروفسكى كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابى فى إحدى محطات القطارات.. وحاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين فى أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام، وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، لتبادلهم إطلاق النار. يشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المبانى القريبة.

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