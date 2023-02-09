زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وتقع إندونيسيا فى منطقة نشطة زلزاليا، حيث تحدث فيها زلازل مدمرة تتجاوز قوتها 9.0 درجات على مقياس ريختر. ومنذ عام 1950 حدث أكثر من 64 زلزالا أودى بحياة 24 ألفا و800 شخص.

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