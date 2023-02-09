ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 12873 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 12873 قتيلاً، وأكثر من 63 ألف مصاب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تعرضت البلاد لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ الزلزال، بينها 3 تجاوزت قوتها 6 درجات، و24 هزة أكبر من 5 درجات. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنها سترسل شحنات من الإمدادات الطبية على طائرات مخصصة لذلك، إضافة إلى من الخبراء التابعين لها، إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب كل منهما فجر الإثنين الماضى.

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