مقتل شخصين فى انفجار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندرى ترافنيكوف، أن المبنى المكون من خمسة طوابق تعرض لانهيار جزئى، وأن عملية البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة فى الموقع، ويشارك فيها نحو 200 من رجال الطوارئ و60 قطعة من الآليات.
وأجلت السلطات الروسية أكثر من 50 شخصا من المبنى المنكوب، وفتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.
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