روسيا: إرسال الدبابات الغربية إلى أوكرانيا بلا جدوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى، أن توريد عدة مئات من الآليات الأجنبية والمعدات سيساعد كييف، إلا أن تدفّق الأسلحة من الدول الغربية لن يتوقف حتى "إفلاس القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل فى ساحة المعركة".
وكشف نيبينزيا أنّه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تمكن الجيش الروسى من تدمير أكثر من 7.5 ألف آلية من المعدات التى زود بها الجنود الأوكرانيون، مضيفا أن "100، 200، 300 دبابة جديدة لن تصنع أى فارق كما يدّعون".
وأشار إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الدول الغربية لا تعترف بأنها طرف فى الصراع فى أوكرانيا، فإنهم يزودون كييف بالأسلحة ومعلومات الاستخبارات ويرسلون المرتزقة والجنود لمساعدتهم فى تشغيل المعدات المستلمة.
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