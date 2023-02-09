أمريكا وبريطانيا تجددان التزامهما بالدفاع عن أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- فى بيان، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها البريطانى ديفيد راتلي، ويشغل أيضا منصب وكيل الوزارة البرلمانى للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبى، فى واشنطن العاصمة.
وناقش الجانبان أهمية توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى قرار بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية.
ومن جانبها، رحبت نائبة وزير الخارجية الأمريكى بالتزام حكومة المملكة المتحدة بحل هذه القضية وحماية مكاسب اتفاقية بلفاست.
كما أكد الطرفان، خلال اللقاء، استمرار تعاونهما فى مواجهة التحديات التى تفرضها الصين.
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