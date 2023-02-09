واشنطن: بوتين لا يهتم بالدبلوماسية.. ونرحب بمساعدات الهند للشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية الآسيوية كارين دونفريد، عن ترحيبها بالمساعدات الإنسانية التى تقدمها الهند للشعب الأوكرانى وبدعوات الهند إلى الإنهاء الفورى للحرب ضد أوكرانيا.





وقالت المسؤولة الأمريكية، فى معرض تصريحات صحفية أدلت بها فيما يتعلق بهذا الشأن، "إننا نرحب بالدعم الهندى لشعب أوكرانيا الذى يتمثل فى تقديم مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دعوات الهند إلى وضع نهاية فورية لحرب روسيا ضد أوكرانيا".

وأضافت كارين دونفريد قائلة "إننا نرحب بتأكيد رئيس الوزراء الهندى أن الوقت ليس وقت حرب، وبدعوته خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة بالى إلى اتباع أسلوب الحوار والدبلوماسية، ونرى أن الدور القيادى الهندى لمجموعة العشرين حاليا يستحق الثناء".

وأضافت أن أوكرانيا لم تفعل شيئاً للتحريض على هذه الحرب، وكان بوتين يتوقع أن يحرز نصرا سريعاً، ولكنه قلل من شأن الشعب الأوكراني، ونحن نعتقد أن هذه الحرب غير مشروعة ولم يكن لها مبرر".

وذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية الآسيوية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا لاستهداف بوتين لكى يوقف الحرب، ومع ذلك اتضح أن بوتين لايهتم بالدبلوماسية.

وشددت قائلة، فى ختام تصريحاتها، "إن روسيا وحدها هى التى يمكنها إنهاء هذه الحرب الآن، ولقد أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ذلك بقوله أنه إذا أوقفت روسيا القتال، فإن الحرب ستنتهى ولكن إذا أوقفت أوكرانيا القتال فإن أوكرانيا هى التى ستنتهى، وإذا فاز بوتين فإن ذلك سيكون معناه الهزيمة لأوكرانيا ولنا جميعا".