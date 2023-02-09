العالم اليوم - أرباح بنك "ساب" السعودي تقفز 52 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 09:22 صباحاً - قفزت أرباح البنك السعودي البريطاني (ساب) بنحو 52 بالمئة خلال العام الماضي مستفيدة من ارتفاع دخل عملياته وزيادة حصته في أرباح الشركات الزميلة، وذلك رغم الارتفاع الجزئي في المصاريف ومخصصات الزكاة.

وقال البنك في بيان لبورصة السعودية، الخميس، إن أرباحه في عام 2022 ارتفعت إلى حوالي 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) مقابل 3.2 مليار ريال في العام السابق.

وذكر البنك أن إجمالي ودائع العملاء ارتفعت في العام الماضي إلى حوالي 214 مليار ريال بزيادة حوالي 14.7 بالمئة، فيما ارتفعت الموجودات بنحو 15.4 بالمئة إلى 314.45 مليار ريال.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك، فإن "ساب" تأسس عام 1978، وتعود أصوله في السعودية إلى 70 عاما، وهو شريك لمجموعة HSBC، الذي يعتبر أكبر مساهم في "ساب" منذ تأسيسه، ويمتلك حاليا 31 بالمئة من الأسهم.

يذكر أن بنك ساب قد وقع مذكرة تفاهم مع بنك HSBC العام الماضي، من أجل تعزيز آفاق التعاون لتوفير أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تبادل العملات الأجنبية والمدفوعات الفورية.

وتعمل مذكرة التفاهم على تلبية متطلبات العملاء وتسهيل مدفوعاتهم الدولية وجعلها أكثر أمانا.