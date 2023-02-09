العالم اليوم - بعد أرباح تاريخية.. ديوا توزع 2.7 مليار دولار على المساهمين

انتم الان تتابعون خبر بعد أرباح تاريخية.. ديوا توزع 2.7 مليار دولار على المساهمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 09:22 صباحاً - سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، إيرادات ربع سنوية مُجَمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) حوالي 6.7 مليار درهم (حوالي 1.82 مليار دولار) وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار درهم (410 مليون دولار)، بحسب بيان الشركة.

أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 27.4 مليار درهم (7.5 مليار دولار) وصافي الأرباح 8 مليارات درهم (نحو 2.2 مليار دولار).

وقالت الشركة إن الأرباح الصافية المستقلة للهيئة قد ارتفعت إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليار درهم إيرادات من مصادر أخرى أهمها 2.3 مليار درهم أرباح تم استلامها من شركة إمباور، و1.67 مليار درهم من بيع أسهم إمباور.

بالنسبة لعام 2022، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي هدفها الاستراتيجي الأساسي، الذي يركز على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل بصمتها البيئية.

ونتيجة لذلك، ازدادت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022 بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 27.35 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي.

وتعليقا على النتائج، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في عام 2022، حققت الهيئة نتائج قياسية وشهدت أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي، وحققت الهيئة صافي أرباح مُجَمَّعة بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 22 بالمئة عن عام 2021 ، وقد ارتفع هامش الأرباح الإجمالية والتشغيلية والصافية لعام 2022 مقارنة بعام 2021".

وتابع قائلا: كانت الهيئة قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليار درهم عن عام 2022، ولكن، تعتزم الهيئة دفع توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليار درهم (حوالي 2.7 مليار دولار)، الأمر الذي يؤكد نجاح الهيئة في ترجمة تنفيذ استراتيجيتها إلى عوائد استثنائية للمساهمين.

وأضاف الطاير "إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 وما بعده، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجينا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100 بالمئة من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تركز على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين.

وخلال الطرح الأولي العام، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين على ألا تقل عن 6.2 مليار درهم. وستدفع الهيئة 9.9 مليار درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 60 بالمئة. موزعة على النحو التالي:

دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 1.67 مليار درهم (إبريل 2023).. وتعتزم الهيئة الحصول على جميع الموافقات اللازمة لدفع أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها. وبناءً على ذلك، أوصى مجلس إدارة الهيئة بدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 1.67 مليار درهم (3.34 فلس لكل سهم)، والتي تخضع لموافقة مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية القادم، المقرر عقده في إبريل 2023.

دفع توزيعات أرباح سنوية بقيمة 3.1 مليار درهم (إبريل 2023)..و تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستقوم بسداد أول دفعة أرباح بقيمة 6.2 فلس للسهم الواحد (3.1 مليارات درهم) عن النصف الثاني من عام 2022 بتاريخ 23 إبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).

دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (ديسمبر 2022)..و دفعت الهيئة توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم) في ديسمبر 2022.

توزيعات أرباح سنوية بقيمة 3.1 مليار درهم (أكتوبر 2022)..و قامت الهيئة بدفع أول توزيعات الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم) عن النصف الأول من عام 2022 في أكتوبر 2022.

و على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم، فإن توزيعات الأرباح البالغة 9.9 مليار درهم لعام 2022 تعني عائدًا في القطاع بنسبة 8 بالمئة.