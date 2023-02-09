كوريا الشمالية تستعرض صاروخا باليستيا خلال عرض عسكري

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سى إن إن" تم عرض الصواريخ فى ساحة كيم إيل سونج فى العاصمة بيونج يانج بينما كان الزعيم كيم جونج أون، برفقة زوجته، وفتاة صغيرة يعتقد أنها ابنته كانت تحت المراقبة.

يأتى الحدث المنتظر على نطاق واسع، والذى صادف الذكرى السنوية لتأسيس جيش كوريا الشمالية، بعد أقل من شهرين من دعوة الزعيم كيم إلى "زيادة هائلة" فى ترسانة بلاده النووية ردًا على ما يقول إنها تهديدات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (على حد وصفه).

شهد العام الماضى قيام كوريا الشمالية باختبار صواريخ أكثر من أى وقت مضى فى تاريخها، بما فى ذلك صاروخ باليستى عابر للقارات "ICBM" يمكنه نظريًا ضرب البر الرئيسى للولايات المتحدة.