بايدن: العلاقات مع الصين لم تتضرر بسبب «المنطاد»

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع "PBS NewsHour" بعد يوم من خطابه الثانى عن حالة الاتحاد، أوضح بايدن أن فكرة إسقاط منطاد يجمع المعلومات حول أمريكا وهذا لا يجعل العلاقات مع الصين أسوأ.

وتابع: "لقد أوضحت للرئيس شى شين بينج أننا سننافس الصين بشكل كامل ، لكننا لا نبحث عن صراع.. كان هذا هو الحال حتى الآن".

وقال بايدن ، الذى أمر الجيش الأمريكى بإسقاط البالون فوق المياه المفتوحة الأسبوع الماضى ، إنه لم يتحدث إلى الزعيم الصينى منذ رصد البالون، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات بين المسؤولين فى الإدارة الأمريكية والصينية.