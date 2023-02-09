العالم اليوم - 960 مليون دولار إجمالي أرباح "أدنوك للتوزيع" في 2022

انتم الان تتابعون خبر 960 مليون دولار إجمالي أرباح "أدنوك للتوزيع" في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 08:16 صباحاً - حققت "أدنوك للتوزيع" المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أرباحا قوية خلال عام 2022، إذ قفزت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليار درهم (ما يعادل 960 مليون دولار).

في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار) خلال العام الماضي، بحسب بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي المالي.

وشهدت أدنوك للتوزيع ارتفاعا متواصلا في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2022، مسجلة نموا بـ 8 بالمئة على أساس سنوي مع زيادة بنسبة 19 بالمئة في كميات الوقود التجاري.

وأرجعت الشركة هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء الإمارات، وتواصل توسع شبكة محطات الشركة محليا، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد حققت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال عام 2022، حيث حافظنا على مسار نمو إيجابي مع تدفقات نقدية كبيرة وعززنا مركزنا المالي القوي. وسيظل تسريع النموّ المستدام وتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال على رأس أولويات أدنوك للتوزيع."

توزيعات الأرباح

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم عن النصف الثاني من العام الماضي، بواقع 10.285 فلس للسهم.

كما يتوقع أن تبلغ الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، مما يعني عائد ربح سنوي للسهم بنسبة 4.6 بالمئة في 2022.. بناء على سعر السهم البالغ 4.44 درهم كما في فبراير 2023.

وكانت أدنوك للتوزيع قد وزعت نصف أرباح عام 2022 في شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من الأرباح في شهر أبريل 2023، بحسب موافقة المساهمين.

نتائج قياسية

في أعقاب النتائج القياسية التي حققتها أدنوك للتوزيع خلال 2022، من المتوقع أن يتواصل زخم نمو الشركة خلال 2023، وهو العام الذي تهدف فيه الشركة لتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لا تقل عن مليار دولار، وذلك على خلفية التوسع المستمر لشبكة محطاتها وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود.

وفي إطار سعيها لتعزيز أعمالها في المستقبل، تستمر الشركة في استكشاف فرص زيادة النمو ومصادر جديدة للإيرادات من خلال التحوّل في قطاع الطاقة، بما في ذلك حلول التنقل الجديد مثل شحن المركبات الكهربائية.

وخلال عام 2022، نجحت أدنوك للتوزيع في تجديد اتفاقيتها مع أدنوك لتوريد المنتجات المكررة لمدة 5 سنوات أخرى، مما يعزز قوة مركزها المالي المدعوم بهوامش الأرباح التي يمكن التنبؤ بها وقدرة أعمالها الرئيسيةعلى توليد تدفقات نقدية قوية. ويظهر ذلك أيضاً الدعم القوي والمستمر الذي تحظى به الشركة من أدنوك،المساهم الرئيسي فيها.

وشهد عام 2022 افتتاح 68 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، منها 21 محطة تم افتتاحها خلال الربع الأخير من العام، بما في ذلك محطة مميزة تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير العالمية تقع على شارع الشيخ زايد في وسط إمارة دبي.

وبلغ إجمالي عدد محطات الشركة دولياً 568 محطة خدمة،منها 502 محطة خدمة في الإمارات و66 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، وذلك كما في 31 ديسمبر 2022.

وواصلت مبيعات متاجر التجزئة تحقيق المزيد من الزخم خلال 2022 ، حيث زاد عدد معاملات غير الوقود بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي خلال 2022. وقد ساهم في ذلك التزام الشركة باستراتيجية قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، مع التركيز على تعزيز تجربة تسوق العملاء وتحديث متاجر واحة أدنوك من خلال تجديد 42 متجراً.

وحافظت الشركة على مركزها الرائد كأكبر مشغل لمتاجر التجزئة على مستوى الدولة بتوسيع شبكة متاجرها التي زادت من 346 متجراً في نهاية عام 2021 إلى 362 متجراً في نهاية عام 2022.

كما شهد العام الماضي مواصلة أدنوك للتوزيع توسعة حضورها دوليا من خلال الشراكة مع شركة "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس"، وذلك بإعلانها عن صفقة تاريخية للاستحواذ على حصة 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر.

وتتوافق صفقة الاستحواذ مع رؤية الشركة في أن تصبح أدنوك للتوزيع الشركة الرائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ويتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، رهناً باستيفاء شروط معينة، بما فيها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وفي هذا السياق، قال المهندس بدر سعيد اللمكي: " لقد شهد العام الماضي تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ أدنوك للتوزيع، بما في ذلك توقيعنا على أكبر صفقة استحواذ دولية لنا في مصر. كما افتتحنا محطة خدمة مميزة في دبي تعد الأولى للشركة على شارع الشيخ زايد. وعلاوة على ذلك، أثبتنا قدرتنا على توفير تجربة تسوق رقمية وحديثة للعملاء مع التزامنا بالنموّ المستدام من أجل تحقيق عائدات جاذبة للمساهمين على المدى الطويل".

ويرتكز سعي أدنوك للتوزيع لتحقيق عائدات مجزية للمساهمين على المدى الطويل على التزامها بتعزيز قدرة أعمالها على المنافسة في المستقبل، بما في ذلك من خلال المبادرات مثل الشراكة التي أُعلن عنها مؤخراً مع شركة "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأسيس "E2GO"، حيث يهدف هذا المشروع المشترك للتنقل إلى إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة. وتنوي الشركة مواصلة الزخم فيما يخص جهود الاستدامة خلال عام 2023 وما يليه لضمان مستقبل عمليّاتها، بما في ذلك تركيب ألواح شمسية لتشغيل محطات الخدمة، واستخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها.

أما فيما يخص الاستدامة، فقد تعهّدت الشركة أيضاً بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، كما أعلنت عن تحويل قرض حالي بقيمة 1.5 مليار دولار(5.5 مليار درهم) إلى قرض مرتبط بالاستدامة، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية.