زيلينسكى يشكر ماكرون والمستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى جمع زيلينسكى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى، أولاف شولتس، عقب استقباله فى قصر الرئاسة الفرنسية فى باريس، فى أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

كما عبر زيلينسكى عن سعادته لوجوده فى فرنسا، قائلا: "سعيد لوجودى هنا لتعزيز وحدتنا القارية .. لقد ضمننا وحدة قوية، وحدة أوروبا"، موجها الشكر للزعيمين الأوربيين لإرسال معدات ودبابات ضرورية لبلاده.

وطلب زيلينسكى من ماكرون وشولتس تسليم كييف طائرات وأسلحة ثقيلة "فى أقرب وقت ممكن" ، قائلا: "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى بشكل أسرع، حصل الطيارون على طائرات أسرع، كلما انتهى هذا العدوان الروسى فى أقرب وقت، ويمكننا بعد ذلك العودة إلى السلام فى أوروبا".

من جانبه، رحب المستشار الألمانى أولاف شولتس، خلال المؤتمر الصحفى، بوجود زيلينسكى فى أوروبا، قائلا إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية".

وأضاف أنه "لا يجوز لروسيا أن تفوز بهذه الحرب"، مؤكدا أن الحلفاء سوف يدعمون أوكرانيا عسكريا طالما كان ذلك ضروريا.

وكان الرئيس الفرنسى قد استقبل نظيره الأوكرانى مساء الأربعاء فى قصر الرئاسة ، فور وصوله مطار ورلى، عقب زيارته إلى لندن. وكان فى استقبال زيلينسكى وزير الجيوش الفرنسى سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكرانى فى باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهورى.

وعقب المؤتمر الصحفى، استكمل الزعماء الثلاثاء مباحثاتهم خلال عشاء عمل أقيم فى القصر الرئاسى لبحث دعم فرنسا وأوروبا لأوكرانيا.

وكان زيلينسكى قد وصل المملكة المتحدة، فى وقت سابق من اليوم، حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكرانى غدا الخميس إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبى من أجل حضور قمة مشتركة.

وتأتى هذه الجولة الأوروبية المصغرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير 2022.