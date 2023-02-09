قرار من الصحة العالمية بعد زلزال سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها سترسل شحنات من الإمدادات الطبية على طائرات مخصصة لذلك، إضافة إلى من الخبراء التابعين لها، إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب كل منهما فجر الاثنين الماضى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المدير العام لـ "الصحة العالمية"، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى تصريحات إعلامية، إن المنظمة التابعة لـ "الأمم المتحدة"، سترسل وفدًا رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة إضافة إلى ثلاث رحلات جوية تحمل دعمًا طبيًا، واحدة منها بالفعل فى الطريق إلى إسطنبول. وذكرت أحدث إحصائية من تركيا وسوريا أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين فجر الاثنين الماضى، تجاوزت الـ 11 ألفًا و800 قتيلًا، وسط استكرار عمليات البحث عن ناجين من قبل فرق الإنقاذ.

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