ماكرون لـ زيلينسكى: موقف فرنسا ثابت من دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عُقد عقب استقبال ماكرون لـ زيلينسكى فى قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس فى أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال ماكرون لنظيره الأوكرانى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك بحضور المستشار الألمانى أولاف شولتس، "نقف إلى جانب أوكرانيا بحزم وعازمون على مرافقتها للنصر".

وأكد دعم فرنسا الثابت لكييف، قائلا "ما يجرى فى أوكرانيا يؤثر على مستقبل أوروبا لذلك، ندعو إلى استعادة حقوق أوكرانيا"، مشيدا بـ" شجاعة ووضوح والتزام" فولوديمير زيلينسكى.

كما أكد الرئيس الفرنسى على "الثقة" التى تربط بلاده بأوكرانيا، موضحا أن زيارة زيلينسكى لباريس "فرصة للإشادة ب أوكرانيا وشعبها".

وأضاف: "نريد أن نبنى السلام معا، سلاما ينصف أوكرانيا وشعبها وشجاعته ويجعل من الممكن تحقيق أمن للجميع".

وقال الرئيس الفرنسى لنظيره الأوكرانى "يمكن ل أوكرانيا الاعتماد علينا لبناء السلام. الخطة التى اقترحتها زيلينكسى هى أساس للنقاش فى هذا المسار الذى ينبغى أن يقودنا إلى مؤتمر سلام دولى"، معربا عن رغبة فرنسا والاتحاد الأوروبى فى مواصلة "الجهود" المبذولة لدعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان زيلينسكى قد وصل إلى مطار باريس-أورلى، عقب زيارته إلى لندن، وكان فى استقباله وزير الجيوش الفرنسى سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكرانى فى باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهورى.