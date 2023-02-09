العالم اليوم - بايدن: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية

انتم الان تتابعون خبر بايدن: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 05:18 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن لديه "نيّة" للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024 لكنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بعد.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "بي بي إس" التلفزيونية بُثت مقتطفات منها "لم اتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي". شعبية بايدن ووفقاً لنتائج الاستطلاع، التي نشرت يوم الاثنين الماضي، أيّد 37 في المائة فقط من الديمقراطيين ترشحه، حيث أشار كثيرون إلى القلق من أن سن 80 عاماً سيمثل عبئاً كبيراً مع زلات لسانه، والقلق حول صحته وقدراته على ممارسة مهام وظيفته. وبينما أيّد الديمقراطيون أداءه خلال العامين الماضيين، فإن شهيتهم لدعم حملة إعادة انتخاب بايدن تبدو متراجعة. وكان تراجع الدعم لبايدن واضحاً بشكل أكبر بين الديمقراطيين الأصغر سناً. كما أظهر استطلاع لشبكة أيه بي سي أن 62 في المائة من الأميركيين لا يعتقدون أن بايدن قام بإنجازات كثيرة خلال عامين من رئاسته للولايات المتحدة، بينما أيّد 36 في المائة منهم قيامه بمبادرات لتحسين البنية التحتية والتوسع في توفير السيارات الكهربائية وفرص العمل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بايدن: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية .. في رعاية الله وحفظة