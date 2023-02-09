العالم اليوم - الفيفا يبحث المزيد من الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات

انتم الان تتابعون خبر الفيفا يبحث المزيد من الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 04:20 صباحاً - وضع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مسألة الوقت الإضافي على جدول الأعمال اجتماعه السنوي الشهر المقبل، والذي تم نشره الأربعاء.

يمكن أن تدخل التغييرات المتفق عليها في 4 مارس حيز التنفيذ الموسم المقبل.

تم جدولة المحادثات بشأن ”الإجراءات الممكنة لخلق ظروف أكثر عدلا لكلا الفريقين من حيث مقدار الوقت المتاح في المباراة، مع التركيز بشكل خاص على حساب أكثر صرامة للوقت الإضافي”.

أصبحت المباريات التي تستغرق 100 دقيقة أمرا روتينيا في نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيث اتبع الحكام نصيحة الفيفا بإضافة الوقت بدل الضائع بشكل أكثر دقة، لتشمل حالات التوقف بسبب الاحتفالات بالأهداف والإصابات ومراجعات الفيديو والتبديلات.

كان التوجيه جزءا من هدف الفيفا طويل الأمد إلى خلق وقت لعب أكثر نشاطا في الملعب ومنح المشجعين والمشاهدين قيمة أفضل.