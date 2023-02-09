العالم اليوم - المساعدات الأممية عبر الحدود التركية لسوريا قد تستأنف اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 04:20 صباحاً - قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن المنظمة الدولية تأمل في استئناف شحنات المساعدات الحيوية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخميس بعد توقفها منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين هذا الأسبوع.

وعلى مدى أعوام وصفت الأمم المتحدة نقل المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا عبر الحدود من تركيا بأنها "شريان حياة" لنحو أربعة ملايين شخص تقول إنهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وقال هادي خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت "نأمل أن نتمكن الخميس من توصيل (مساعدات) عبر الحدود". وأضاف "لدينا بصيص أمل في إمكانية اجتياز الطريق والوصول إلى الناس".

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