القاهرة الإخبارية: إجلاء سكان مئات المنازل فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مراسلها بدمشق، خليل هملو، بأن السلطات فى سوريا أخلت مئات المبانى السكنية خوفا من من انهيارات جديدة جراء الهزات الأرضية الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الاثنين الماضى مسفرًا عن آلاف القتلى والمصابين.





وأضاف "هملو" الرئيس السورى بشار الأسد استقبل اليوم وفدًا من لبنان برئاسة عبد الله بوحبيب، وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال. وأوضح أن وأشار إلى أن الوفد اللبنانى عرض أن تفتح بلاده موانئها وكذلك مطار بيروت تسهيلا لوصول الطائرات والسفن إلى سوريا عبر لبنان دون اللجوء لبعض دول أوروبا الملتزمة بقرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات على سوريا. وتابع فى السياق ذاته: "الحكومة السورية دعت جميع دول العالم والمنظمات الإنسانية لتوجيه الدعم والمساندة للسوريين فى مواجهة آثار الزلزال".

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