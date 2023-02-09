الثالثة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية خفيفة جديدة تضرب فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأفاد مرصد الزلازل الفلسطينى فى جامعة النجاح لـ"وفا"، بأنه بعد أقل من ساعتين فى تمام الساعة 6:41 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القدس، ضرب زلزال خفيف جديد الأراضى الفلسطينية، ومركزه ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.

كانت هزة أرضية، ضربت فلسطين الليلة الماضية وشعر بها سكان فى محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة.

وقال مدير مركز رصد الزلازل فى جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك إن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة - الكرمل"، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وفى وقت سابق اليوم، ضربت هزة أرضية خفيفة، الأراضى الفلسطينية، وكان مركزها جنوب شرق نابلس، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.