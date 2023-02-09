ماكرون يستقبل الرئيس الأوكرانى فى الإليزيه

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس فى أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وكان زيلينسكى قد وصل إلى مطار أورلى، عقب زيارته إلى لندن، وكان فى استقباله وزير الجيوش الفرنسى سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكرانى فى باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهورى.

وكان ماكرون قد استقبل، فى وقت سابق اليوم فى الإليزيه، المستشار الألمانى أولاف شولتز.

والتقط الزعماء الثلاثة صورة تذكارية وسط مراسم استقبال رسمية فى قصر الرئاسة الفرنسى.

ومن المقرر أن يدلى الزعماء الثلاثة تصريحات صحفية مشتركة، قبل استكمال مباحثاتهم خلال عشاء عمل يُقام فى القصر الرئاسى لبحث دعم فرنسا وأوروبا لأوكرانيا.

وكان زيلينسكى قد وصل المملكة المتحدة، فى وقت سابق من اليوم، حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.