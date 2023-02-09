«كأنه يوم القيامة».. لماذا تفاقمت الخسائر فى تركيا وسوريا بعد الزلزال؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نجيب أبو كركى أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، إنّ تركيا وسوريا تشهدان تراكم مجموعة من الظروف السيئة نادرا ما تجتمع، موضحًا: "وقت الزلازل كان فجرا والناس نائمون، والأجواء والثلوج وما شابه ذلك تحد من الإمكانيات بالنسبة للإنقاذ".





وأضاف أبو كركى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الزلزال قوى للغاية حيث تقدر قوته بنحو 7.8 ريختر، ولا يستهان به، إذ إنه فى منطقة تصادم صفائح، وكل هذه العوامل تؤدى إلى الخسائر الضخمة، موضحًا: "هناك مدينة أصيبت بالزلزال عدد سكانها يزيد عن مليون نسمة، وممارسات ونوعية المبانى فى بعض المناطق لا بد أن يكون بها مبانٍ قديمة وهندسية". وتابع، أن الهزات الارتدادية واردة جدا، بل مؤكدة، مشيرًا إلى أن الهزات الارتدادية أقل قوة وشدة من الهزات العادية، وتحدث فى المنطقة نفسها على بعض 10 كيلومترات فقط من المنطقة الأساسية، ولكن حدوث زلزال آخر مثل الزلزال الذى حدث أمر مستبعد خلال الفترة المقبلة.

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