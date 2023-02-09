الرئيس الأوكرانى يصل باريس للقاء الرئيس الفرنسى والمستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مساء اليوم الأربعاء، إلى باريس، بعد زيارته للمملكة المتحدة، وذلك للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتز والذى وصل منذ قليل إلى القصر الرئاسى فى العاصمة الفرنسية.





وكان فى استقبال زيلينسكى فى مطار أورلى، وزير الجيوش الفرنسى سيبستيان لوكورنو.

واصطف الحرس الجمهورى لاستقبال الرئيس الأوكرانى، فى أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكى مباشرة إلى الإليزيه حيث سيكون فى استقباله الرئيس الفرنسى والمستشار الألمانى شولتز الذى وصل منذ قليل إلى الإليزيه.

ومن المقرر أن يدلى الزعماء الثلاثة تصريحات صحفية مشتركة قبل استكمال مباحثاتهم خلال عشاء عمل يُقام فى القصر الرئاسى لبحث دعم فرنسا وأوروبا لأوكرانيا.

وكان زيلينسكى قد وصل إلى المملكة المتحدة، فى وقت سابق من اليوم، حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.

وتأتى هذه الجولة الأوروبية المصغرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير 2022.

وسيتوجه الرئيس الأوكرانى غدا الخميس إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبى من أجل حضور قمة مشتركة.