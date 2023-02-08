هزة أرضية ثانية تضرب فلسطين فى أقل من 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفاد مرصد الزلازل الفلسطينى فى جامعة النجاح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه فى الساعة 4:58 مساءً حسب التوقيت المحلى للقدس، ضرب زلزال خفيف الأراضى الفلسطينية، ومركزه جنوب شرقى نابلس بقوة 3.5 درجة. وكانت هزة أرضية، ضربت فلسطين الليلة الماضية وشعر بها سكان فى محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة. وقال مدير مركز رصد الزلازل فى جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك إن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

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