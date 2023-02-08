العالم اليوم - ريال مدريد يعبر الأهلي المصري برباعية لنهائي مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:22 مساءً - بلغ نادي ريال مدريد الإسباني نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بعد الفوز على الأهلي المصري، في نصف النهائي في مدينة الرباط المغربية.