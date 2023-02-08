العالم اليوم - ريال مدريد يعبر الأهلي المصري برباعية لنهائي مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:22 مساءً - بلغ نادي ريال مدريد الإسباني نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بعد الفوز على الأهلي المصري، في نصف النهائي في مدينة الرباط المغربية.
وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).
وسيلاقي الهلال السعودي الريال في القمة الكروية لنهائي المونديال يوم السبت القادم 11 فبراير.
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