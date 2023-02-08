قوته 4.6 ريختر.. زلزال جديد يضرب «أرض الروم» شرق تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث بتركيا عن تعرض منطقة "أرضروم"، أو أرض الروم شرق تركيا لزلزال جديد قوته 4.6 ريختر، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية"

كما أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى جرء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 13000.

من ناحية أخرى أعلنت تركيا أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدودين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل قليل عن إرسال31 فرقة إنقاذ و5 فرق طبية لتركيا.

في الوقت نفسه أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال طائرات بمساعدات طبية لكل من سوريا تركيا.