العالم اليوم - ارتفاع قوي بالمخزونات الأميركية من الخام والوقود في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع قوي بالمخزونات الأميركية من الخام والوقود في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:22 مساءً - ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة الأميركية من الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، ولكن بشكل خالف التوقعات، إذ زادت مخزونات الخام بأقل من التوقعات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل تجاوز التوقعات بقوة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام قد زادت بواقع 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، إلى 455.1 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت بواقع مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن معدل استهلاك الخام بالمصافي زاد 449 ألف برميل يوميا في الأسبوع، فيما ارتفع معدل تشغيل المصافي بنسبة 2.2 بالمئة.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين نمت بواقع خمسة ملايين برميل في الأسبوع إلى 239.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 120.5 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع 0.1 مليون برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد الأسبوع الماضي 367 ألف برميل يوميا.