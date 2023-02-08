العالم اليوم - بالفيديو.. هكذا أصبحت سكة القطار بعد زلزال تركيا المدمر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هكذا أصبحت سكة القطار بعد زلزال تركيا المدمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:22 مساءً - خلف الزلزال، الذي هز جنوبي تركيا أول أمس الإثنين، أضرارا كبيرة بالسكك الحديدية، مما جعل حركات القطارات تتوقف في بعض المناطق.

ورصد مقطع فيديو، نشره موقع "تي آر تي" التركي الحكومي، كيف تسبب الزلزال القوي في اعوجاج السكك الحديدية في المسار الرابط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وتحولت سكة القطار إلى ما يشبه تقاطع حرف "S".

وقال المصدر إن الالتواء جعل "السكة غير صالحة لمرور القطارات فوقها"، مضيفا أن فريقا من الخبراء سيجري تقييما لحالتها.

وأوضح متابعون أن ما حدث للسكة الحديدية يشير إلى مدى قوة الزلزال، الذي ضرب تركيا، وما أحدثه في قشرة الأرض العلوية.

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا.