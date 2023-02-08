العالم اليوم - فيديو يرصد حركة غريبة للطيور قبل زلزال تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 07:24 مساءً - رصدت مقاطع فيديو التقطت في تركيا حركة غريبة للطيور، فجر الاثنين، قبيل وقوع الزلزال المدمر، وامتد تأثيره الهائل إلى الجارة سوريا، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى.

وفي أحد الفيديوهات كانت الطيور تحلق في سماء مدينة تركية بأعداد كبيرة بطريقة غير معهودة في هذا الوقت بالذات.

وفي مشهد بدا غريبا، تجمعت عشرات الطيور بأعداد هائلة فوق أشجار عارية الأغصان.

ويبدو أن الصوت والحركة الغريبتين اللتين صدرتا عن هذه الطيور هي من لفتت انتباه شخص فقام بتصويرها، رغم أن الوقت كان في حدود الرابعة صباحا.

وكان من أوائل الحسابات التي نشرت الفيديو على "تويتر" حساب OsintT، يوم 6 فبراير أي في يوم وقوع الزلزال.

وحصد الفيديو المنشور على هذا الموقع 5.7 مليون مشاهدة حتى مساء الخميس.

ولم يذكر الحساب مزيدا من التفاصيل باستثناء الإشارة إلى "الحركة الغريبة" للطيور قبيل وقوع الزلزال، فلم يذكر مثلا أين تم تصوير الفيديو، كما لم يتسن التحقق من صحته.

وشكك البعض في صحة الفيديو، على اعتبار أنه لا توجد ثلوج في تركيا، لكن بالفعل تساقطت الثلوج على مناطق في البلاد.

وبعيدا عن هذا الجدل، الذي كان هامشيا، ركزت التعليقات على قدرات الحيوانات التي تستطيع أن تعرف وقت حدوث الزلازل قبل البشر بكثير.

وفرضية أن الحيوانات تعرف قبل الإنسان عن وقوع الزلزال رافقت البشر منذ قديم الزمان، وهناك أبحاث معاصرة تدعم هذه النظرية.

وعلى سبيل المثال، أجريت دراسة في ألمانيا على سلوك الحيوانات قبل وقوع الزلازل، فخلصت إلى أن الحيوانات نشاطا أكثر بنسبة 50 بالمئة قبيل وقوع الزلال.