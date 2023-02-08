العالم اليوم - "على بابا" تدخل حلبة المنافسة.. اختبار تطبيق يشبه "ChatGPt"

انتم الان تتابعون خبر "على بابا" تدخل حلبة المنافسة.. اختبار تطبيق يشبه "ChatGPt" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 07:24 مساءً - قالت مجموعة علي بابا الصينية الأربعاء إنها تطور أداة على غرار "تشات جي بي تي" (ChatGPt) وإنها في مرحلة الاختبار الداخلي حاليا، لتنضم بذلك إلى سباق تخوضه شركات التقنيات حول العالم لاستعراض قدرتها على مواكبة سرعة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي "التوليدي".

وجاء بيان مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية بعدما أفادت صحيفة توينتي فيرست سنتشري هيرالد الاقتصادية بأن "علي بابا" تطور أداة قادرة على إجراء حوارات تشبه "تشات جي بي تي" وأنها متاحة حاليا لموظفي المجموعة لاختبارها.

ورفضت "علي بابا" التعليق عند سؤالها عن تقرير الصحيفة الذي ذكر أيضا أن علي بابا ربما تدمج التقنية مع تطبيق التواصل الخاص بالمجموعة "دينج توك".

وقالت الشركة إنها ظلت تركز لأعوام على النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي. والنماذج اللغوية الكبيرة هي أنظمة معالجة للغات طبيعية مدربة على كميات ضخمة من النصوص وقادرة على إجابة الأسئلة واستيعابها بالإضافة إلى ابتكار نص جديد.

ومنذ الإعلان عن روبوت "تشات جي بي تي"، في نوفمبر الماضي، تتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة، للإعلان تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها في استخدامات الذكاء الاصطناعي من أجل تأكيد هيمنتها على هذه التكنولوجيا سريعة النمو، والتي تقدم نصوصا وصورا وغيرها من وسائل الاتصال استجابة لأوامر قصيرة.