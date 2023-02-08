العالم اليوم - بريطانيا تدرس إمكان تسليم مقاتلات لأوكرانيا على المدى البعيد

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تدرس إمكان تسليم مقاتلات لأوكرانيا على المدى البعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 07:24 مساءً - تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تسليم طائرات للجيش الأوكراني الذي يخوض معارك مستمرة لنحو العام ضد القوات الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا لن يشكل سوى "حل طويل الأمد".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحكومة للصحافيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الدفاع (بن والاس) بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويدهم بها، لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد وليست إمكانية قصيرة المدى أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن".

وتعهد سوناك عقب وصول الرئيس الأوكراني إلى لندن، بمواصلة دعم أوكرانيا لتتمكن من تحقيق الانتصار.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني قد وصل الأربعاء، بريطانيا، في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية لبلاده قبل نحو عام.

وأفاد مسؤول أوكراني بأن الرئيس زيلينسكي سيطلب من قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مزيدا من الأسلحة لقتال روسياوتعجيل طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد.