العالم اليوم - قبل مواجهة الأهلي.. الريال يفقد سابع لاعب أساسي بسبب الإصابة

انتم الان تتابعون خبر قبل مواجهة الأهلي.. الريال يفقد سابع لاعب أساسي بسبب الإصابة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 07:24 مساءً - أصبح ماركو أسينسيو أحدث لاعب في ريال مدريد يغيب عن مباراة قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم ضد الأهلي المصري التي ستقام في وقت لاحق الأربعاء، في الرباط بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وعانى أسينسيو من الإصابة خلال الهزيمة المفاجئة أمام ريال مايوركا الأحد الماضي، وخلال تدريبات يوم الثلاثاء في المغرب،كان لا يزال يشعر بعدم الارتياح الذي سيدفعه للغياب عن مواجهة بطل مصر.

كما تلقى المدرب كارلو أنشيلوتي نبأ اليوم بأن حارس المرمىتيبو كورتوا، الذي لم يسافر مع الفريق يوم الاثنين إلى الرباط، لن يتعافى من إصابة في الفخذ في الوقت المناسب للسفر للمغرب في حال تأهل الفريق للمباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل.

كما بقي المهاجمون كريم بنزيمة وإيدن هازارد والمدافعون إيدر ميليتاو ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي في مدريد للعلاج.

وغاب هازارد وفاسكيز وميندي عن الملاعب فترات طويلة بسبب الإصابة، لكن من غير المتوقع أن يغيب بنزيمة وميليتاو، اللذان استبدلوا خلال الفوز على فالنسيا في الدوري في الليغا الخميس الماضي، لفترة طويلة وقد يلحقا بزملائهما في الرباط في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويأمل أنشيلوتي أن تسير الأمور كما يريد بعودة لاعبيه الأساسيين سريعا بعد نهاية كأس العالم للأندية، حيث سيخوض الفريق الإسباني مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول وقبل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، وكذلك مواصلة محاولة اللحاق بمنافسه اللدود في صدارة الدوري المحلي.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق ثماني نقاط عن ريال صاحب المركز الثاني.

وسيلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي مع الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق بطل آسيا فوزا مذهلا 3-2 على فلامنغو بطل أميركا الجنوبية في مباراة قبل النهائي الأخرى في طنجة يوم الثلاثاء.