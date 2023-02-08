العالم اليوم - مصر.. قائمة بـ32 شركة حكومية للطرح في البورصة خلال عام

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قائمة بـ32 شركة حكومية للطرح في البورصة خلال عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 07:24 مساءً - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأضاف مدبولي أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وقال مدبولي إنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.

وتشمل قائمة الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي:

بنك القاهرة المصرف المتحد البنك العربي الأفريقي الدولي شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (إم تي إس) النصر للإسكان والتعمير المعادي للتنمية والتعمير شركة المستقبل للتنمية العمرانية مصر لأعمال الأسمنت المسلح شركة حلون للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو) شركة الحفر للبترول شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) سيناء للمنجنيز المصرية للسبائك الحديدية الرباط لأنوار السفن بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع دمياط لتداول الحاويات والبضائع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام شركة مصر لتأمينات الحياة مصر للتأمين محطة توليد الرياح بجبل الزيت محطة توليد الرياح بالزعفرانة محطة بني سويف لتوليد الكهرباء صافي لتعبئة المياه تنمية الصناعات الكيماوية – سيد شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) الأمل الشريف للبلاستيك مصر للمستحضرات الطبية

وكانت مصادر قد كشفت لـ"اقتصاد دوت الخليج" في وقت سابق اليوم، عن قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة المصرية طرح أسهمها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي.

وذكرت المصادر أن القائمة ستضم شركات في مجال البترول والبتروكيماويات والحاويات والقطاع المصرفي.

وفي مطلع فبراير الجاري، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تأمل في الإعلان عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة في البورصة لأول مرة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.

وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.