القاهرة الإخبارية.. زيلينسكى: بريطانيا وقفت إلى جانبنا منذ بداية الأزمة

جدة - نرمين السيد -

وقال "زيلينسكى" فى كلمته: "بريطانيا وقفت بجانبنا منذ بداية الحرب، لذا أتقدم لكم بكامل الشكر".

وفى زيارة هى الأولى منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، العام الماضى، وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، بريطانيا، للقاء ريشى سوناك، رئيس الوزراء، فى مقر الحكومة البريطانية "دوانيج ستريت"، والملك تشالز فى قصر باكنجهام.

ووفق صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن زيارة زيلينسكى جاءت فى أعقاب تعهد بريطانيا بتدريب الطيارين الأوكرانيين، على الطائرات القتالية المقدمة كمعونة عسكرية لأوكرانيا من قبل حلف الناتو.

ومن المتوقع أن يتفقد زيلينسكى قوات أوكرانية تتلقى تدريبات فى بريطانيا، على ما جاء فى بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يغادر فيها الرئيس الأوكرانى بلاده منذ بداية الأزمة "24 فبراير 2020"، وكانت المرة الأولى التى غادر فيها زيلينسكى الأراضى الأوكرانية، 21 ديسمبر الماضى، فى زيارته الولايات المتحدة التى استغرقت 11 ساعة فقط، والتقى خلالها الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى البيت الأبيض، وألقى خطابًا أمام الكونجرس.