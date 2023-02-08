ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 11800 قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:33 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى حوالي 11،324، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 8،574 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الإثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وذكر البيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 40،910 مصابا، مشيرًا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.