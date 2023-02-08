سوريا: 248 مدرسة تضررت بفعل الزلزال المدمر

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية السورى الدكتور دارم طباع، إن هناك 248 مدرسة موزعة بمحافظات (حلب، واللاذقية، وطرطوس وحماة وريف إدلب) تضررت بشكل كامل أو جزئى، جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد.





وأضاف طباع - خلال اجتماعه، افتراضيًا، مع مديرى التربية بالمحافظات المتضررة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه تم تخصيص 126 مدرسة كمراكز إيواء فى المحافظات المتضررة.

وأوضح أن المدارس المتضررة توزعت على 71 مدرسة بمحافظة حلب، و50 مدرسة بمحافظة اللاذقية، و27 مدرسة بمحافظة حماة، و99 مدرسة بمحافظة طرطوس، ومدرسة واحدة فى ريف إدلب.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود لتدارك تداعيات الزلزال، من خلال تأمين كل المستلزمات للمتضررين وإعادة العملية التربوية إلى ما كانت عليه واستمرار العملية التدريسية.

وطالب من مديرى التربية، بوضع قوائم بمختلف الأعمال المنفذة فى مجال ترميم المدارس وتحديثها باستمرار وتحديد المدارس الجاهزة لعودة العملية التعليمية فيها مع صباح الأحد المقبل، باستثناء بعض الحالات، ووضع المقترحات والحلول "تعليم افتراضى، منصات، دوام نصفى" ضماناً لتأمين التعليم للجميع.